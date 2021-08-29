"Повністю провалили перший тайм, практично перша ж атака – пропущений гол. Потім у Вереса виходило все, а у нас – нічого. Все закономірно. Рахунок, звичайно, неприємний, але все по ділу. Щось зламалося у нас всередині механізму, звідси такий результат.

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Чи здивував Верес? Добре грали, що тут говорити? Суперник був в порядку. Треба аналізувати, розбиратися. Закінчився цикл літніх ігор, команда вступає в осінь. Ті 12 очок, що ми вже набрали – це добре, а дві останні гри розкрили проблеми. Поживемо – побачимо", – зазначив Рябоконь у післяматчевому коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Верес розбив Десну (4:0), забивши усі 4 м'ячі ще в першому таймі. Відзначимо, що чернігівці вже вдруге поспіль були розгромлені – до цього вони програли Динамо з таким самим рахунком.

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