Верес несподівано знищив Десну в рамках 6-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Десна – Верес на "Футбол 24".

Верес відкрив рахунок на 4 хвилині – Нємчанінов підключився до атаки та замкнув простріл з правого флангу. Пізніше Сергійчук подвоїв перевагу, замкнувши п'ятою подачу з кутового.

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Геннадій Пасіч продовжив гольовий порив партнерів, реалізувавши вихід віч-на-віч. Крапку ж у зустрічі поставив Кльоц перед перервою, реалізувавши пенальті.

Таким чином, Верес набрав 8 очок та піднявся на 7 позицію. Десна ж із 12 пунктами залишилась четвертою.