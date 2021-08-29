Десна – Верес – 0:4 – відео голів та огляд матчу
17:19 - Читать на русском
Верес несподівано знищив Десну в рамках 6-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Десна – Верес на "Футбол 24".
Геннадій Пасіч 35’
Дмитро Кльоц 45+1’
35’ Геннадій Пасіч
45+1’ Дмитро Кльоц
Верес відкрив рахунок на 4 хвилині – Нємчанінов підключився до атаки та замкнув простріл з правого флангу. Пізніше Сергійчук подвоїв перевагу, замкнувши п'ятою подачу з кутового.
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Геннадій Пасіч продовжив гольовий порив партнерів, реалізувавши вихід віч-на-віч. Крапку ж у зустрічі поставив Кльоц перед перервою, реалізувавши пенальті.
Таким чином, Верес набрав 8 очок та піднявся на 7 позицію. Десна ж із 12 пунктами залишилась четвертою.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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