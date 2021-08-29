"Полностью провалили первый тайм, практически первая же атака – пропущенный гол. Затем у Вереса получалось все, а у нас – ничего. Все закономерно. Счет, конечно, неприятный, но все по делу. Что-то сломалось у нас внутри механизма, отсюда такой результат.

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Удивил ли Верес? Хорошо играли, что тут говорить? Соперник был в порядке. Надо анализировать, разбираться. Закончился цикл летних игр, команда вступает в осень. Те 12 очков, что мы уже набрали – это хорошо, а две последние игры раскрыли проблемы. Поживем – увидим", – отметил Рябоконь в послематчевом комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Верес разбил Десну (4:0), забив все 4 мяча еще в первом тайме. Отметим, что черниговцы уже второй раз подряд были разгромлены – до этого они проиграли Динамо с таким же счетом.

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