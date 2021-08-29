Десна підходила до домашнього поєдинку проти Вереса у статусі однозначного фаворита. Чернігівці здобули перемоги у перших чотирьох турах, продемонструвавши сильний футбол, а розгром від Динамо всі списали на різницю в класі – кияни зараз грають у режимі берсерка. Рівняни ж вперше виграли лише тиждень тому, мінімально здолавши Минай, але в тому матчі більш заслуженою була нічия. Словом, вболівальники на стадіоні імені Юрія Гагаріна не очікували нічого, крім свята.

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Підопічні Юрія Вірта, однак, відмовились виступати в ролі статистів. Ба більше – вже на 4-й хвилині вони відкрили рахунок внаслідок прострілу Солдата. Сергійчук на лінії воротарського пропустив передачу, а Нємчанінов замкнув її точним ударом під ближню стійку. 0:1!

Десна на 15-й хвилині огризнулася пострілом зі штрафного у виконанні Тотовицького. Вийшло дуже неточно. Крім того, з дистанції пробивав Болбат, але м'яч повільно покотився в руки Когуту. В цілому, ігрової переваги у сіверян не було – гості тримали суперника на дистанції, тікали в контратаки й заробляли стандарти. Один з них на 25-й хвилині несподівано призвів до другого гола рівнян: Верес розіграв кутовий, після чого пішла подача з лівого флангу – Нємчанінов підрізав її вздовж воріт, а Сергійчук замкнув її п'яткою. 0:2!

Це вже була серйозна заявка на перемогу, однак підопічні Юрія Верта не зупинилися. На 36-й хвилині Сергійчук підхопив винос з власної половини, прокинув м'яч повз Цимбалюка й викотив пас у штрафний на Генадія Пасіча, а той, розхитавши опонента, вистрілив у правий нижній кут – 0:3! Шокована Десна впала в апатію, а Верес добив її перед перервою, заробивши пенальті за фол Селіна проти Сергійчука. Кльоц покарав сіверян точним ударом з "позначки". 0:4!

Після такого побиття сподіватись навіть на нічию було важко, але бодай розмочити рахунок господарі були зобов'язані. Олександр Рябоконь під такі цілі провів подвійну заміну, випустивши Безбородька й Арвеладзе замість Сафронова й Болбата. Юрій Вірт обійшовся без перестановок.

На початку другого тайму рівняни прогнозовано відійшли на власну половину, повністю віддавши ініціативу Десні. Чернігівці тиснули, заходячи в штрафний створюючи там метушню, але реальних моментів виникало дуже мало – у стартові 25 хвилин можна згадати тільки удари Арвеладзе й Будківського метрів з 22-х. В обох випадках м'яч пройшов над дев'яткою. Крім того, чернігівці заробили перспективний стандарт, однак Калітвінцев пробив з нього по горобцях. Верес же час від часу вилітав у контратаки, огризнувшись пострілом Євгена Пасіча з лету з лінії півкола та ударом Сергійчука з лівого краю штрафного – втім, м'яч після цих епізодів полетів у небо.

В останні 20 хвилин футбол Десни взагалі розклеївся, хоча Олександр Рябоконь кинув у бій всіх своїх форвардів. Верес спокійно катав м'яч, обороняючись через володіння, дещо розслабившись лишень в самому ендшпілі зустрічі – втім, сіверяни зуміли витиснути з домінування всього кілька негострих ударів з дистанції. Тим же огризнулись і гості. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу рівнян з рахунком 0:4!

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