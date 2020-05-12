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Рябоконь запропонував свій сценарій рестарту УПЛ

00:15 507 Читать на русском
Рябоконь запропонував свій сценарій рестарту УПЛ
Олександр Рябоконь / Фото з відкритих джерел

Головний тренер чернігівської Десни Олександр Рябоконь готовий до відновлення української Прем'єр-ліги 30 травня.

"У мене є своя конкретна пропозиція. Доцільніше нашій "шістці" було б зібратися в Києві і з 1 по 10 червня в експрес-режимі дограти перше коло.

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Щоб дотриматися спортивного принципу, щоб всі були в рівних умовах. Заїхати в одне місто на 10 днів. Напевно, в Києві буде найзручніше всім. Без переїздів. Заїхали, через два дні на третій з 1-го по 10-е число провели чотири тури. А як діяти далі – покаже ситуація", – сказав Рябоконь у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Десна після 23-х турів посідає четверту сходинку чемпіонату України і відстає від другого місця на три пункти.

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Теги
УПЛ Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь коронавірус Десна Десна
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