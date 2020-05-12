Рябоконь предложил свой сценарий рестарта УПЛ

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь готов к возобновлению украинской Премьер-лиги 30 мая.

"У меня есть свое конкретное предложение. Целесообразнее нашей "шестерке" было бы собраться в Киеве и с 1 по 10 июня в экспресс-режиме доиграть первый круг.

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Чтобы соблюсти спортивный принцип, чтобы все были в равных условиях. Заехать в один город на 10 дней. Наверное, в Киеве будет удобнее всем. Без переездов. Заехали, через два дня на третий с 1-го по 10-е число провели 4 тура. А как действовать дальше – покажет ситуация", – сказал Рябоконь в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Десна после 23-х туров занимает четвертую строчку чемпионата Украины и отстает от второго места на три пункта.

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