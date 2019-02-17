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Рябоконь: Вже збираємо інформацію про Арсенал-Київ

07:30 205 Читать на русском
Рябоконь: Вже збираємо інформацію про Арсенал-Київ
Олександр Рябоконь / Фото: соцмережі

Наставник чернігівської Десни Олександр Рябоконь розповів про підготовку до повернення матчів УПЛ.

"Останній збір, збираємо інформацію до чемпіонату. За Арсеналом-Києвом спостерігаємо, перша гра з ними.

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У них новий тренер, нові футболісти, нові погляди. Вони в живу дивляться наші матчі, ми – їхні матчі. Це нормальний процес. Динамо ж не приховує, що робить, ми дивимося і їхні гри.

Точно також і нас вивчають", – сказав Рябоконь у ефірі "Футбол News".

Матч 19 туру УПЛ Арсенал-Київ – Десна відбудеться у неділю, 24 лютого.

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Арсенал-Київ - Десна: Неділя 24 лютого 2019

Арсенал-Київ
до матчу
7
дн
:
4
год
:
54
хв
Десна
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Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Арсенал-Київ - Десна
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