Рябоконь: Вже збираємо інформацію про Арсенал-Київ

Наставник чернігівської Десни Олександр Рябоконь розповів про підготовку до повернення матчів УПЛ.

"Останній збір, збираємо інформацію до чемпіонату. За Арсеналом-Києвом спостерігаємо, перша гра з ними.

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У них новий тренер, нові футболісти, нові погляди. Вони в живу дивляться наші матчі, ми – їхні матчі. Це нормальний процес. Динамо ж не приховує, що робить, ми дивимося і їхні гри.

Точно також і нас вивчають", – сказав Рябоконь у ефірі "Футбол News".

Матч 19 туру УПЛ Арсенал-Київ – Десна відбудеться у неділю, 24 лютого.

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