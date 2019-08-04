Рябоконь цитатою Прокопенка прокоментував перемогу над Ворсклою

Ліга чемпіонів — 11:24 266
-
Брюгге – Динамо: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів
-
Неймар впевнений у переході в Барселону – каталонці намагаються домовитися з ПСЖІспанія — 10:44 416
-
Зінченко у складі Манчестер Сіті прибув на матч з Ліверпулем за Суперкубок Англії – українцю прогнозують вихід у стартіАнглія — 10:18 321
-
Селезньов покине Малагу у найближчі дні, – іспанські ЗМІІспанія — 09:26 1402
-
Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок АнгліїАнглія — 09:00 2396