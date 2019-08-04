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Рябоконь цитатою Прокопенка прокоментував перемогу над Ворсклою

10:31 326 Читать на русском
Рябоконь цитатою Прокопенка прокоментував перемогу над Ворсклою
Олександр Рябоконь / ТК Футбол

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями після перемоги над Ворсклою (2:0).

19’ Владислав Калітвінцев
79’ Олександр Філіппов
 
19’ Владислав Калітвінцев
79’ Олександр Філіппов

"Головне було досягти результату. Як казав Віктор Прокопенко: "Не шукайте логіки в футболі". У першому матчі ми показували більш змістовний футбол, зараз було значно складніше.

Десна – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Але в першому матчі ми примудрилися програти. Сьогодні було важкувато, але тим цінніше ця перемога", – сказав Рябоконь Футбол NEWS.

Десна впевнено перемогла Ворсклу з рахунком 2:0 і здобула перші 3 очки в УПЛ.

Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу

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Теги
Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна - Ворскла Ворскла Ворскла Десна Десна Віктор Прокопенко
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