Рябоконь цитатою Прокопенка прокоментував перемогу над Ворсклою

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями після перемоги над Ворсклою (2:0).

"Головне було досягти результату. Як казав Віктор Прокопенко: "Не шукайте логіки в футболі". У першому матчі ми показували більш змістовний футбол, зараз було значно складніше.

Десна – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Але в першому матчі ми примудрилися програти. Сьогодні було важкувато, але тим цінніше ця перемога", – сказав Рябоконь Футбол NEWS.

Десна впевнено перемогла Ворсклу з рахунком 2:0 і здобула перші 3 очки в УПЛ.

Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу