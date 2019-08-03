Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу

У матчі 2 туру УПЛ Ворскла на виїзді поступилась Десні (0:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перший тур для обох команд пройшов доволі невдало: Десна поступилась Львову, а Ворскла – Зорі. Окрім цього, гра мала для господарів і принципове значення. У минулому сезоні обидва суперники боролися за так званий «кубок Престижу» – перше місце серед команд другої шістки. Перемогу тоді святкувала Ворскла. А згодом, в останньому турі, полтавчани виграли і заочне протистояння, опустивши Десну на восьме місце у турнірній таблиці. Тож цей матч був хорошою нагодою для чернігівців поквитатися за минулі поразки.

Ворскла доволі агресивно розпочала гру і вже на третій хвилині мала непоганий шанс аби засмутити суперника. На одинадцятій хвилині Денис Васін потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, однак м’яч просвистів вище воріт. Згодом Артур видав чудовий пас на Тодора Петровіча, але тому забракло швидкості для прийняття рішення і захисники нейтралізували потенційну загрозу. Загалом Ворскла виглядала цікавіше, більше комбінувала, частіше володіла м’ячем і раз за разом створювала небезпечні моменти. Тим парадоксальнішим став прохід Владислава Калітвінцева до штрафного майданчика суперника і неймовірний удар у ліву дев’ятку, який вивів Десну вперед.

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Після пропущеного гола атаки Ворскли втратили гостроту, гра розклеїлась, стала нервовою, чому підтвердженням стали дві жовті картки поспіль. На 34-й хвилині Євген Паст вийшовши далеко з воріт кулаком вибив м’яч подалі, підстрахувавши таким чином своїх захисників. Згодом голкіпер мало не поплатився за подібну гру – знову вийшовши до меж штрафного майданчика він "загубив ворота" і лише недолуга гра нападників врятувала Десну від неприємностей. За дві хвилини до закінчення першого тайму Ворскла змарнувала найреальніший момент: Мартиненко зльоту пробивав у протихід голкіперу, однак влучив у поперечину. Одразу ж Десна втекла у перспективну контратаку, але Калітвінцев не зміг переграти Ібрахіма Кане.

Другу половину зустрічі активніше розпочала Ворскла: спочатку Артур не встиг замкнути пас з кутового, а згодом полтавчани вимагали від арбітра пенальті. На 51-й хвилині Олександр Філіппов помітив, що голкіпер Ворскли вийшов далеко від воріт і парашутом цілив у дев’ятку. Олександр Ткаченко у неймовірному стрибку реабілітувався і врятував команду від вірного гола. Згодом Андрій Богданов філігранним пасом знайшов у штрафному суперника Дениса Фаворова, однак тому не вистачило майстерності і простору аби подвоїти рахунок.

На 75-й хвилині Павло Ребенок зі штрафного навісив у воротарський майданчик і Тодор Петровіч головою пробивав по воротах Десни. Євген Паст зіграв "на відмінно". А за чотири хвилини Володимир Чеснаков, намагаючись відпасувати на голкіпера, послизнувся біля своїх воріт і м’яч перехопив Єгор Картушов. Він одразу ж віддав на Філіппова і той у падінні через себе подвоїв рахунок.

Ця перемога принесла Десні три залікові бали, а Ворскла і надалі залишається без набраних очок.

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