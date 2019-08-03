Десна – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Вест Хем – Атлетік: Ярмоленко забиває та отримує кепську оцінку ЗМІ, сигнал від Пеллегріні для українця
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Динамо вперше в історії розгромило Львів та продовжило рекордну серіюУкраїна — 3 серп 1431
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Манчестер Юнайтед здолав Мілан по пенальті – фатальна помилка Мальдіні, але Міжнародний кубок чемпіонів виграла БенфікаСвіт — 3 серп 856
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