Десна – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Десна перемогла Ворсклу в поєдинку другого туру УПЛ 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Ворскла на "Футбол 24".

Ворскла впевнено здолала Десну завдяки голам Владислава Калітвінцева та Олександра Філіппова у кожному з таймів.

Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу

Екс-динамівець у першій половині гри класно закрутив м'яч у дальній верхній кут, вивівши свою команду вперед. Філіппов наприкінці поєдинку відмінно розібрався у ситуації та ударом через себе пробив повз захисників. 2:0 – перемога підопічних Олександра Рябоконя.

Десна набрала 3 очки та розмістилася в середині таблиці. Ворскла поки на останній позиції.

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