"Победил сильнейший. Скорее всего, победил тот, кто больше этого хотел. Футболисты хозяев чаще выигрывали борьбу, подборы, особенно это касается первого тайма. Можно говорить, что во втором тайме у нас были реальные голевые моменты, но этого оказалось мало. Не хватало и Калитвинцева, и Домбровского, и Тотовицкого в атаке. В обороне Цымбалюк вышел после травмы, его хватило на 45 минут. К сожалению, он не смог продолжать игру.

Ингулец – Десна – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сильно ли изменится состав весной? Да, у многих завершаются контракты. Команда, конечно, изменится. Но пока не могу сказать, насколько. Довольны ли первой половиной сезона? Мы должны были сыграть лучше и набрать больше очков. Чего не хватило – следует спокойно проанализировать. Могу только поздравить соперников. Возможно, им удалось лучше настроиться на игру. Будем надеяться, что в следующем году мы будем сильнее", – отметил Рябоконь в эфире УПЛ Online.

Добавим, что Десна неожиданно уступила Ингульцу (1:2) и осталась на седьмой позиции с 25 очками.

Ингулец удержал победу над Десной – Полегенько голом и ассистом прервал 11-матчевую безвыигрышную серию петровцев