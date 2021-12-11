Рябоконь подтвердил, что Десна потеряет нескольких игроков уже этой зимой
Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал поражение в матче 18-го тура УПЛ против Ингульца и неутешительные новости о кадровом состоянии черниговского клуба.
"Победил сильнейший. Скорее всего, победил тот, кто больше этого хотел. Футболисты хозяев чаще выигрывали борьбу, подборы, особенно это касается первого тайма. Можно говорить, что во втором тайме у нас были реальные голевые моменты, но этого оказалось мало. Не хватало и Калитвинцева, и Домбровского, и Тотовицкого в атаке. В обороне Цымбалюк вышел после травмы, его хватило на 45 минут. К сожалению, он не смог продолжать игру.
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Сильно ли изменится состав весной? Да, у многих завершаются контракты. Команда, конечно, изменится. Но пока не могу сказать, насколько. Довольны ли первой половиной сезона? Мы должны были сыграть лучше и набрать больше очков. Чего не хватило – следует спокойно проанализировать. Могу только поздравить соперников. Возможно, им удалось лучше настроиться на игру. Будем надеяться, что в следующем году мы будем сильнее", – отметил Рябоконь в эфире УПЛ Online.
Добавим, что Десна неожиданно уступила Ингульцу (1:2) и осталась на седьмой позиции с 25 очками.
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