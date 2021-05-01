"У першому таймі більше працювала голова, а другий тайм – суцільні емоції. Голи в одні ворота і в інші, моменти, картки, незараховані голи. Перший тайм грали головою, другий – серцем. Розуміли, що треба вигравати. Проте, боротьба триває. Ще два тури. Шанси є.

Ефектний камбек з автоголом у відеоогляді матчу Десна – Колос

Чому Десна пропустила два голи? Суперник проявив майстерність. Перший гол – хороша подача і удар головою. Дуже легко забив Петров. Другий м'яч – контратака, певні позиції провалилися. У цей момент пішла атака, яка закінчилася голом. Але ми не зупинилися. Завжди приємно працювати з такими міцними духом людьми.

Гол Калітвінцева? Добре виконав. Прямим ударом зі штрафного ми давно не забивали. Зрозуміло було, що з'явився шанс. Вчасно забив. Вилучення Огірі? Ви бачили, як до цього ледь ноги не відірвали Гуцуляку? Бутсу зняли з нього. Суддя не зреагував. Потім пішла атака, після якої Огіря отримав картку. Хоча він гравець досвідчений, не можна було допускати цього.

Єврокубки? Для цього і працюємо, щоб вийти в Європу. Всі цього хочуть – керівництво, футболісти. Будемо робити все можливе, щоб вийти в Європу", – зауважив Рябоконь в ефірі Тур Online.

До слова, його команда залишилась на 5 сходинці турнірної таблиці УПЛ. Відставання від третього місця складає 4 очки.

Десна у меншості врятувала нічию з Колосом, відігравшись з 0:2 – чернігівці піднялись у зону єврокубків