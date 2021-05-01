"В первом тайме больше работала голова, а второй тайм – сплошные эмоции. Голы в одни ворота и в другие, моменты, карточки, незасчитанные голы. Первый тайм играли головой, второй – сердцем. Понимали, что надо выигрывать. Тем не менее, борьба продолжается. Еще два тура. Шансы есть.

Ефектний камбек з автоголом у відеоогляді матчу Десна – Колос

Почему Десна пропустила два гола? Соперник проявил мастерство. Первый гол – хорошая подача и удар головой. Очень легко забил Петров. Второй мяч – контратака, определенные позиции провалились. Но мы не остановились. Всегда приятно работать с такими крепкими духом людьми.

Гол Калитвинцева? Хорошо исполнил. Прямым ударом со штрафного мы давно не забивали. Ясно было, что появился шанс. Вовремя забил. Удаление Огири? Вы видели, как до этого чуть ногу не оторвали Гуцуляку? Бутсу сняли с него. Судья не среагировал. Потом пошла атака, после которой Огиря получил карточку. Хотя он игрок опытный, нельзя было допускать этого.

Еврокубки? Для этого и работаем, чтобы выйти в Европу. Все этого хотят – руководство, футболисты. Будем делать все возможное, чтобы выйти в Европу", – заметил Рябоконь в ефире Тур Online.

К слову, его команда осталась на 5 строчке турнирной таблицы УПЛ. Отставание от третьего места составляет 4 очка.

Десна у меншості врятувала нічию з Колосом, відігравшись з 0:2 – чернігівці піднялись у зону єврокубків