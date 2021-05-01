Десна та Колос розійшлися миром (2:2) у поєдинку 24-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Розпочав відлік голів у матчі Петров, замкнувшу подачу зі штрафного. По перерві подвоїв перевагу Колоса Чурко, потужним ударом у дальній кут завершивши контратаку.

Десна у меншості врятувала нічию з Колосом, відігравшись з 0:2 – чернігівці піднялись у зону єврокубків

Команду Рябоконя це не злякало і вона відігралась двічі. Спершу красивий удар зі штрафного вдався Калітвінцеву-молодшому, а на останніх хвилинах автогол до свого активу записав Кравченко. Прикрашає цей камбек і те, що Десна з 67-ї грала у меншості.

Нічия залишила Колос з 38 заліковими балами на 4 сходинці, Десна, яка має на 1 очко менше, йде п'ятою.