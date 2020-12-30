Рябоконь – найкращий тренер УПЛ у 2019 році

Всеукраїнське об'єднання тренерів обрало найкращого наставника УПЛ у 2019 році.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Олександр Рябоконь став найкращим тренером УПЛ у 2019 році. Він отримав середній бал 4,34.

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Настаник Десни випередив головного тререна Шахтаря Луїша Каштру (середній бал 4,32), Віктора Скрипника із Зорі (4,32), Володимира Шарана з Олександрії (4,2) та Олексія Михайличенка з Динамо (4,06).

Нагадаємо, після першої частини УПЛ Десна під керівництвом Рябоконя розташувалася на 4 місці у турнірній таблиці.

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