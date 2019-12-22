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Падіння рівня УПЛ – величезний плюс для збірної України, – Калініченко

19:16 627 Читать на русском
Падіння рівня УПЛ – величезний плюс для збірної України, – Калініченко
Максим Калініченко / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко переконаний, що зниження рівня чемпіонату України позитивно вплинуло на національну збірну.

"Рівень УПЛ набагато слабший, ніж п'ять-шість років тому. Для збірної це величезний плюс: багато футболістів виїхали за кордон. Вони прогресують, тому здатні конкурувати в кращих умовах.

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Є молоді хлопці, які раніше варилися в системі Динамо, Шахтаря та інших клубів, перебували в тепличних умовах, йдучи в оренди і отримуючи великі гроші, нікуди не хотіли їхати. Зараз же їх життя змусило їхати кудись і заробляти гроші. В Європі рівень конкуренції набагато вищий – значить, ти прогресуєш", – цитує Калініченка Sport24.

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Теги
Максим Калініченко Максим Калініченко Збірна України УПЛ
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