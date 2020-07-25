Русол припустив, чого забракло Ліверпулю для підписання Коноплянки

Як відомо, у 2014 році тодішній лідер Дніпра був за крок від переходу в Ліверпуль, але трансфер зірвався буквально в останній момент через тяганину з документами.

Русол прокоментував можливість об'єднання СК Дніпро-1 і Зорі

"Дніпро міг продати Коноплянку за хороші гроші на початку того сезону, коли вийшов у фінал Ліги Європи (2014/15 – прим. "Футбол 24"). Якби його продали, чи вийшла би команда без нього у фінал? У той момент все робилося для того, щоб була сильна команда. Так, він через рік пішов безкоштовно, але якщо вникнути в суть питання, ми б без нього так далеко у єврокубках не пройшли. Це моя думка. Десь втратили гроші, але отримали якісний футбол.

У перемовинах Дніпра з Ліверпулем були певні нюанси. Скажу так – якби Ліверпуль приїхав на день-два раніше закривати трансфер – швидше за все, Євген перейшов би туди. Вони хотіли все зробити дуже швидко: приїхали – підписали папери – поїхали", – розповів Русол в ефірі Вацко Live.

Зауважимо, наразі 37-річний Русол,який став автором першого гола збірної України на чемпіонатах світу, працює виконавчим директором СК Дніпро-1.

Дніпро, який ми втратили