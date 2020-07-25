Русол прокоментував можливість об'єднання СК Дніпро-1 і Зорі

"Треба у Михайла (Метревелі – прим.) запитати, що навіяло йому таку бурхливу фантазію. Я в це не вірю.

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Та й жодних передумов до цього немає. Є два різних клуби", – сказав Русол у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, раніше Метревелі у програмі "Великий футбол" заявив, що співвласники Карпат – Олег Смалійчук та Ігор Коломойський – не зможуть між собою домовитись, оскільки у відомого олігарха є плани щодо об'єднання СК Дніпро-1 та Зорі.

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