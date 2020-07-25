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Русол предположил, чего не хватило Ливерпулю для подписания Коноплянки

25 июля 20:59 - Читати українською
Русол предположил, чего не хватило Ливерпулю для подписания Коноплянки
Евгений Коноплянка в составе Днепра / фото из открытых источников

Бывший защитник сборной Украины и экс-менеджер Днепра Андрей Русол вспомнил сорванный трансфер Евгения Коноплянки в английский Ливерпуль.

Как известно, в 2014 году тогдашний лидер Днепра был в шаге от перехода в Ливерпуль, но трансфер сорвался буквально в последний момент из-за волокиты с документами.

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"Днепр мог продать Коноплянку за хорошие деньги в начале того сезона, когда вышел в финал Лиги Европы (2014/15 – прим. "Футбол 24"). Если бы его продали, вышла бы команда без него в финал? В тот момент все делалось для того, чтобы была сильная команда. Да, он через год ушел бесплатно, но если вникнуть в суть вопроса, мы бы без него так далеко в еврокубках не прошли. Это мое мнение. Где-то потеряли деньги, но получили качественный футбол.

В переговорах Днепра с Ливерпулем были определенные нюансы. Скажу так – если бы Ливерпуль приехал на день-два раньше закрывать трансфер – скорее всего, Евгений перешел бы туда. Они хотели все сделать очень быстро: приехали – подписали бумаги – уехали", – рассказал Русол в эфире Вацко Live.

Заметим, пока 37-летний Русол, который стал автором первого гола сборной Украины на чемпионатах мира, работает исполнительным директором СК Днепр-1.

Днепр, который мы потеряли

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