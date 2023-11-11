"Ми дали йому шанс вплинути на команду зараз та подивитися, чи зможе він забивати голи. Потрібен час і можливості. Може пройти рік, перш ніж ми скажемо про Назарія: "Вау, який гравець – забудьте про ті пару місяців на початку".

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Він повинен акліматизуватися. Просто несправедливо оцінювати його за кількома місяцями у новій країні, коли він ще не володіє мовою і не може бути частиною команди в роздягальні", – цитує Моубрея Sunderland Echo.

Нагадаємо, Русин у поточному сезоні провів за Сандерленд вже сім матчів, однак поки не зумів відзначитись результативною дією. Покращити свою статистику форвард зможе вже сьогодні, 11 листопада, у домашньому матчі проти Бірмінгема – українець потрапив до стартової одинадцятки. Початок зустрічі о 14:30 за Києвом.

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