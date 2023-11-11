"Мы дали ему шанс повлиять на команду сейчас и посмотреть, сможет ли он забивать голы. Нужно время и возможности. Может пройти год, прежде чем мы скажем о Назарии: "Вау, какой игрок – забудьте о тех пару месяцах в начале".

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Он должен акклиматизироваться. Просто несправедливо оценивать его по нескольким месяцам в новой стране, когда он еще не владеет языком и не может быть частью команды в раздевалке", – цитирует Моубрея Sunderland Echo.

Напомним, Русин в текущем сезоне провел за Сандерленд уже семь матчей, однако пока не сумел отличиться результативным действием. Улучшить свою статистику форвард сможет уже сегодня, 11 ноября, в домашнем матче против Бирмингема – украинец попал в стартовую одиннадцатку. Начало встречи в 14:30 по Киеву.

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