Екс-форвард молодіжної збірної України готувався до сезону з командою Романа Григорчука, до якої приєднався ще в січні на правах оренди з Динамо. Русин зіграв у кількох товариських матчах "моряків" і навіть забивав, але змушений покинути одеський клуб.

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"Дорогі вболівальники, я хочу вам подякувати за ту підтримку, яку ви надавали і надаєте Чорноморцю, і особисто мені як гравцю команди. Мені було дуже приємно бути частиною одеського клубу.

Але футбольне життя не завжди передбачуване. І обставини склалися так, що я вимушений залишити команду. Ще раз дякую за те, що вболівали за нас і підтримували. Частина мене назавжди залишиться в Одесі. Я вдячний колективу, тренерському штабу. Особливо Роману Йосиповичу, який повірив в мене та допоміг розкрити мої найкращі властивості.

І, звісно, менеджменту клубу, який завжди був поруч і до останнього намагався зробити все можливе, щоб я залишився в клубі. Повірте, що той час, що ми провели разом, був недаремний. Для усіх нас. Бажаю успіхів в новому сезоні. Нехай гарних новин буде набагато більше. Мирного неба усім нам", – цитує нападника офіційний Telegram-канал одеситів.

Таким чином, 23-річний Назарій повертається в Динамо, якому належать права на гравця. Але в Києві нападник навряд чи затримається – повідомляли, що він стане частиною угоди щодо трансферу Владислава Кабаєва із Зорі в Динамо. Зокрема, Football.ua стверджує, що Русин вже підписав повноцінний контракт із Зорею.

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