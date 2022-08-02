Київський клуб планує розрахуватися з Зорею не грошима, а обміняти Владислава Кабаєва на кількох своїх футболістів.

Вінгер Зорі Владислав Кабаєв близький до переходу в Динамо. У Києві 26-річний гравець замінить Беньяміна Вербіча, який перейшов у Панатінаїкос.

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Грошей за перехід Кабаєва Зоря не отримає, натомість кияни віддадуть у команду Патріка ван Леувена кількох гравців. Ними точно стануть уродженці Львівщини – Назарій Русин і Роман Вантух. Не виключено, що третім виявиться досвідчений Микита Бурда чи хтось із молодих футболістів Динамо, йдеться в Telegram-каналі ТаТоТаке.

Зазначимо, Вантух вже приєднався до Зорі і зіграв у кількох матчах на зборах у Польщі. Русин теж має досвід виступів за луганців – восени 2019-го під керівництвом Віктора Скрипника нападник видав найкращий період у кар'єрі (5 голів у 14-ти матчах).

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