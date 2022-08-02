Экс-форвард молодежной сборной Украины готовился к сезону с командой Романа Григорчука, к которой присоединился в январе на правах аренды из Динамо. Русин сыграл в нескольких товарищеских матчах "моряков" и даже забивал, но вынужден покинуть одесский клуб.

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"Дорогие болельщики, я хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказывали и оказываете Черноморцу, и лично мне как игроку команды. Мне было очень приятно быть частью одесского клуба.

Но футбольная жизнь не всегда предсказуема. И обстоятельства сложились так, что я вынужден покинуть команду. Еще раз благодарю за то, что болели за нас и поддерживали. Часть меня навсегда останется в Одессе. Я благодарен коллективу, тренерскому штабу. Особенно Роману Иосифовичу, который поверил в меня и помог раскрыть мои лучшие качества.

И, конечно, менеджменту клуба, который всегда был рядом и до последнего пытался сделать все возможное, чтобы я остался в клубе. Поверьте, что то время, которое мы провели вместе, было не зря. Для нас всех. Желаю удачи в новом сезоне. Пусть хороших новостей будет гораздо больше. Мирного неба всем нам", – цитирует нападающего официальный Telegram-канал одесситов.

Таким образом, 23-летний Назарий возвращается в Динамо, которому принадлежат права на игрока. Но в Киеве нападающий вряд ли задержится – сообщали, что он станет частью сделки по трансферу Владислава Кабаева из Зари в Динамо. В частности, Football.ua утверждает, что Русин уже подписал полноценный контракт с Зарей.

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