Сандерленд офіційно представив свого нового форварда – Назарія Русина. Український бомбардир приєднався до "чорних котів" ще першого вересня, однак доліковував невеличке ушкодження. У розташування англійської команди 24-річний нападник прибув 7 вересня, але лише сьогодні був представлений уболівальникам.

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За Сандерленд Русин виступатиме під номером 15 (раніше під такими цифрами він бігав за збірну України U-19). На клубному рівні улюбленим номером Назарія був 31 – саме в такій футболці він виступав за Динамо, Зорю, Легію, Чорноморець та СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Русин підписав з англійським клубом контракт на чотири роки з можливістю продовження ще на один сезон.

До слова, Сандерленд після 5-ти турів йде у турнірній таблиці Чемпіоншипу на сьомій сходинці, набравши 10 очок. Дебютувати за нову команду Назарій зможе вже 16 вересня у виїзному поєдинку проти КПР.

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