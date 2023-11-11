Чемпіоншип 2023/24, 16-й тур

Сандерленд – Бірмінгем – 3:1

Голи: Джоб Беллінгем, 17, Сандерсон, 57, (аг.), Аушиш, 76 – Мійосі, 30

Русин вийшов у стартовому складі Сандерленда та відзначився гольовою передачею на Джоба Беллінгема (молодшого брата Джуда) на 17-й хвилині. Українець в падінні головою зробив скидку на дальню стійку, звідки хавбек легко переправив м'яч у дев'ятку. Перед цим Назарій міг забити і сам, але його удар з лівої поцілив у дальню штангу.

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Бірмінгем відігрався ще до перерви зусиллями Мійосі, але вже в другому таймі Сандерсон зрізав м'яч у власні ворота, вивівши Сандерленд вперед. Аушиш на 76-й хвилині поставив крапку в зустрічі.

Щодо Русина, то Назарій провів на полі 61 хвилину та був замінений на Ба. Українця оцінили в 7,5 бала, що є третьою найкращою оцінкою у складі Сандерленда після воротаря Паттерсона та Беллінгема (в обох по 7,7).

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