Чемпионшип 2023/24, 16-й тур

Сандерленд – Бирмингем – 3:1

Голы: Джоб Беллингем, 17, Сандерсон, 57, (аг.), Аушиш, 76 – Мийоси, 30

Русин вышел в стартовом составе Сандерленда и отметился голевой передачей на Джоба Беллингема (младшего брата Джуда) на 17-й минуте. Украинец в падении головой сделал скидку на дальнюю штангу, откуда хавбек легко переправил мяч в девятку. Перед этим Назарий мог забить и сам, но его удар с левой попал в дальнюю штангу.

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Бирмингем отыгрался еще до перерыва усилиями Мийоси, но уже во втором тайме Сандерсон срезал мяч в собственные ворота, выведя Сандерленд вперед. Аушиш на 76-й минуте поставил точку во встрече.

Что касается Русина, то Назарий провел на поле 61 минуту и был заменен на Ба. Украинца оценили в 7,5 балла, что является третьей лучшей оценкой в составе Сандерленда после вратаря Паттерсона и Беллингема (у обоих по 7,7).

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