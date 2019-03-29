Русин: Сподіваюсь, це не останній мій трофей у складі збірної України

Гравець київського Динамо та молодіжної збірної України Назарій Русин був визнаний найкращим нападником турніру Antalya Cup 2019.

"Звичайно задоволені результатом. Усі хлопці щасливі, що вдалося стати кращими на такому представницькому турнірі. Для мене це взагалі перший тріумф на рівні збірної, тому й радість подвійна. Цей трофей став для мене першим, і я дуже сподіваюся, що він не буде останнім на рівні збірної.

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Безумовно, стати найкращим нападником турніру – приємна новина, але в цьому заслуга всієї нашої команди.

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Руслан Петрович усе доносить до нас зрозуміло, я радий бути частиною цієї молодіжної збірної України. Важливо, що в нас у колективі відмінна атмосфера. Це й є, мабуть, головна причина нашої перемоги на Antalya Сup", – розповів Русин у коментарі офіційному сайту ФФУ.