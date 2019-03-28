Ротань: Гравці молодіжної збірної України дуже хотіли перемогти в Antalya Cup-2019

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про перемогу на міжнародному турнірі Antalya Cup-2019.

"Я хлопцям відразу сказав, що будемо робити акцент не на перемогу в турнірі, а на структурі нашої гри. Трохи розчаровані кінцівкою нашої вчорашньої нічийної гри проти Литви, але ми з хлопцями вже поговорили на тему відношення до справи. І ще поговоримо, коли зберемося наступного разу.

Молодіжна збірна України стала переможцем Antalya Cup – Ротань здобув перший трофей у тренерській кар'єрі

Найголовніше – у нас хороший колектив, і ми будемо далі працювати над тим, щоб бути однією дружною сім'єю. Це покоління однозначно талановите. Але, як я вже говорив хлопцям, молодість минає, і ми повинні ставати зрілими, розуміти відповідальність. Одним словом, є ще над чим працювати в плані психології.

Ротань: Збірна України – приклад для нашої молоді

У нас є лідери, які можуть за собою повести, це дуже добре. Зазначу, не персоналії, а весь колектив, який підхопив нашу ідею і хоче чогось досягти. Наприклад, виграти в Кубку Анталії не було нашим головним завданням, але хлопці дуже хотіли перемогти", – зазначив Ротань в ефірі каналу Футбол 1.