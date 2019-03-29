Русин: Надеюсь, это не последний мой трофей в составе сборной Украины

Игрок киевского Динамо и молодежной сборной Украины Назарий Русин был признан лучшим нападающим турнира Antalya Cup 2019.

"Конечно довольны результатом. Все ребята счастливы, что удалось стать лучшими на таком представительном турнире. Для меня это вообще первый триумф на уровне сборной, поэтому и радость двойная. Этот трофей стал для меня первым, и я очень надеюсь, что он не будет последним на уровне сборной.

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Безусловно, стать лучшим нападающим турнира – приятная новость, но в этом заслуга всей нашей команды.

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Руслан Петрович все доносит до нас понятно, я рад быть частью этой молодежной сборной Украины. Важно, что у нас в коллективе отличная атмосфера. Это и есть, пожалуй, главная причина нашей победы на Antalya Сup", – рассказал Русин в комментарии официальному сайту ФФУ.