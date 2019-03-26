Молодіжна збірна України стала переможцем Antalya Cup – Ротань здобув перший трофей у тренерській кар'єрі

Молодіжна збірна України тріумфально завершила виступи на міжнародному турнірі Antalya Cup, який відбувся в турецькому Белеку.

Підопічні Руслана Ротаня в матчі останнього туру на останніх хвилинах втратили перемогу над Латвією (1:1). Однак в завершальному матчі Antalya Cup Естонія не змогла обіграти Македонію (1:1), що дозволило українцям стати переможцями турніру.

Збірна України U-21 не втримала перемогу над Латвією в останньому турі Antalya Cup

Раніше збірна України U-21 перемогла однолітків з Македонії (3:1) та Казахстану (2:0).

Зауважимо, що цей трофей став першим у тренерській кар'єрі наставника "молодіжки" Руслана Ротаня.

Міжнародний турнір у Белеку проходив за коловою системою з двома винятками. Оскільки молодіжні збірні Латвії та Естонії (як і команди Казахстану та Македонії) потрапили до однієї групи у відборі до Євро-2021 (U-21), матчі між ними не проводилися.

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Нагадаємо, что цей збір був одним з етапів підготовки команд до офіційних змагань. У відбірковому турнірі Євро-2021 українці стартують 6 вересня матчем з однолітками із Фінляндії.