Український нападник Назарій Русин транзитом через Варшаву прибув у розташування Сандерленда, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 24-річного футболіста вже не турбують болі в паху і він може займатися в загальній групі.

Нагадаємо, Русин підписав з англійським клубом контракт на чотири роки з можливістю продовження ще на один сезон.

До слова, Сандерленд після 5-ти турів йде у турнірній таблиці Чемпіоншипу на сьомій сходинці, набравши 10 очок. Дебютувати за нову команду Назарій зможе вже 16 вересня у виїзному поєдинку проти КПР.

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