Украинский нападающий Назарий Русин транзитом через Варшаву прибыл в расположение Сандерленда, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 24-летнего футболиста уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе.

Напомним, Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

К слову, Сандерленд после 5-ти туров идет в турнирной таблице Чемпионшипа на седьмой строчке, набрав 10 очков. Дебютировать за новую команду Назарий сможет уже 16 сентября в выездном поединке против КПР.

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