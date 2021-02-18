Український форвард київського Динамо прибув до столиці Польщі, повідомляє офіційний сайт Легії.

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22-річний нападник найближчими днями пройде медичний огляд у варшавському клубі, після чого підпише контракт з Легією. За інформацією ЗМІ, Русин може бути орендований польською командою до зими наступного року.

Нагадаємо, українець практично не мав ігрової практики в Динамо. У поточному сезоні він провів за команду Мірчі Луческу лише один поєдинок. Угода гравця з "біло-синіми" розрахована до 28 лютого 2025 року. Transfermarkt оцінює Русина в 1 млн євро.

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