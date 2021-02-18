Русин прибув до Варшави для проходження медогляду
09:20 - Читать на русском
Український форвард готується продовжити свої виступи у Екстраклясі.
Український форвард київського Динамо прибув до столиці Польщі, повідомляє офіційний сайт Легії.
Костевич окреслив перспективи Шабанова та Русина в Легії
22-річний нападник найближчими днями пройде медичний огляд у варшавському клубі, після чого підпише контракт з Легією. За інформацією ЗМІ, Русин може бути орендований польською командою до зими наступного року.
Нагадаємо, українець практично не мав ігрової практики в Динамо. У поточному сезоні він провів за команду Мірчі Луческу лише один поєдинок. Угода гравця з "біло-синіми" розрахована до 28 лютого 2025 року. Transfermarkt оцінює Русина в 1 млн євро.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter