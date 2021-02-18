Украинский форвард киевского Динамо прибыл в столицу Польши, сообщает официальный сайт Легии.

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22-летний нападающий в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр в варшавском клубе, после чего подпишет контракт с Легией. По информации СМИ, Русин может быть арендован польской командой до зимы следующего года.

Напомним, украинец практически не имел игровой практики в Динамо. В текущем сезоне он провел за команду Мирчи Луческу лишь один поединок. Соглашение игрока с "бело-синими" рассчитано до 28 февраля 2025 года. Transfermarkt оценивает Русина в 1 млн евро.

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