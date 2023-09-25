Русин феєрично зіграв за молодіжку Сандерленда – подарував гол улюбленцю Мбаппе і "засліпив" суддю на пенальті
Назарій Русин демонструє свою якість фанатам і тренерському штабу Сандерленда. Українець оформив перші результативні дії в Англії – відео.
У неділю українець отримав дебютні хвилини за першу команду "чорних котів", а сьогодні допоміг хлопцям з U-21 у грі проти Дербі.
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Русин (11 номер у жовтих бутсах) вийшов зі старту і до перерви став головним героєм Сандерленда. На 25-й хвилині нападник отримав розрізну передачу з глибини, прибрав кіпера, але фінальний удар залишив Аділю Аушішу. 3 роки тому Кіліан Мбаппе благав залишити цього хлопця в ПСЖ, проте він пішов шукати щастя в інших клубах.
Незабаром Русин ще й заробив пенальті. Арбітр повірив, що суперник заплів ноги Назарію в карному майданчику, хоча повтор змушує сумніватися в цьому. Тим не менш, Елліс Тейлор елегантною паненкою 11-метровий реалізував.
По перерві Дербі один м'яч відквитав, а Русина зняли на 70-й хвилині. Партнери забили ще раз, довівши справу до перемоги 3:1. Втім, нашому легіонеру слід більше думати про дорослий Сандерленд, який 29 вересня зіграє на полі Шеффілд Венсдей.
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