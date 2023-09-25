Назарій Русин демонструє свою якість фанатам і тренерському штабу Сандерленда. Українець оформив перші результативні дії в Англії – відео.

У неділю українець отримав дебютні хвилини за першу команду "чорних котів", а сьогодні допоміг хлопцям з U-21 у грі проти Дербі.

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Русин (11 номер у жовтих бутсах) вийшов зі старту і до перерви став головним героєм Сандерленда. На 25-й хвилині нападник отримав розрізну передачу з глибини, прибрав кіпера, але фінальний удар залишив Аділю Аушішу. 3 роки тому Кіліан Мбаппе благав залишити цього хлопця в ПСЖ, проте він пішов шукати щастя в інших клубах.

Незабаром Русин ще й заробив пенальті. Арбітр повірив, що суперник заплів ноги Назарію в карному майданчику, хоча повтор змушує сумніватися в цьому. Тим не менш, Елліс Тейлор елегантною паненкою 11-метровий реалізував.

По перерві Дербі один м'яч відквитав, а Русина зняли на 70-й хвилині. Партнери забили ще раз, довівши справу до перемоги 3:1. Втім, нашому легіонеру слід більше думати про дорослий Сандерленд, який 29 вересня зіграє на полі Шеффілд Венсдей.

I’ve decided Nazariy Rusyn is mint and going right to the very top.



45 minutes. 2 assists. Mint. #safc pic.twitter.com/J8OwbPmTYr — Matthew Mallaby (@mmallaby) September 25, 2023

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