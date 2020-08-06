Русин одружився – яскраві фото форварда Динамо та його чарівної дружини

Мережу підірвала новина про одруження нападника Динамо Назарія Русина з красунею на ім'я Марія.

Селезньов одружився з росіянкою

В Instagram з'явились фото щасливих молодят.

Нагадаємо, чинний контракт 21-річного гравця з київським клубом розрахований до літа 2025-го. У минулому сезоні чемпіонату України Русин провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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