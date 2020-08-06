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Русин одружився – яскраві фото форварда Динамо та його чарівної дружини

20:58 - Читать на русском
Русин одружився – яскраві фото форварда Динамо та його чарівної дружини
Русин з коханою / Фото Instagram

Форвард Динамо Назарій Русин покинув коло холостяків київського клубу.

Мережу підірвала новина про одруження нападника Динамо Назарія Русина з красунею на ім'я Марія.

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В Instagram з'явились фото щасливих молодят.

Нагадаємо, чинний контракт 21-річного гравця з київським клубом розрахований до літа 2025-го. У минулому сезоні чемпіонату України Русин провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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Теги
Динамо Динамо Дружини футболістів Назарій Назарій Русин
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