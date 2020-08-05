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Селезньов одружився з росіянкою

06:30 - Читать на русском
Селезньов одружився з росіянкою
Євген Селезньов / ФК Бурсаспор

Форвард Бурсаспора Євген Селезньов одружився з громадянкою Росії Катериною Бєловою.

Про одруження футболіст повідомив у своєму Instagram – там він виклав кілька фотографій зі шлюбної церемонії. "Щасливі разом", – емоційно підписав свій пост екс-гравець збірної України.

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У свідоцтві про шлюб написано, що дівчина народилася у Воронежі та є громадянкою Росії. До слова, Селезньов уже був одружений, але його шлюб розпався. У форварда є син Руслан.

Додамо, що клуб екс-гравець збірної України провів 26 матчів у сезоні 2019/20 за Бурсаспор, в яких відзначився десятьма голами та двома асистами.

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Это навсегда ‍️‍️

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Счастливы вместе!

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

blog_ava
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Теги
Дружини футболістів Євген Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор Туреччина
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