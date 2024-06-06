Наставник "трьох левів" у попередній список включив 33 футболістів. Гарету Саутгейту необхідно скоротити заявку до 26 гравців.

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У своїх соцмережах прес-служба збірної Англії повідомила, що англійський наставник вирішив відкликати з розташування команди півзахисників Джеймса Меддісона (Тоттенхем) та Кертіса Джонса (Ліверпуль).

Нагадаємо, що збірна Англії перед початком Євро-2024 зіграє ще одну товариську гру проти Ісландії. На турнірі в Німеччині команда Саутгейта протистоятиме Сербії, Данії та Словенії.

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