Сандерленд поступився Суонсі в матчі 34-го туру Чемпіоншипу. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіоншип 2023/24, 34-й тур

Сандерленд – Суонсі – 1:2

Голи: О'Нін, 77 – Рональд, 19, 28

Русин вийшов у стартовому складі Сандерленда, який нещодавно очолив Майк Доддс, – третій наставник "чорних котів" за сезон. У Суонсі ж до заявки потрапив Микола Кухаревич, але український нападник всю гру просидів на заміні.

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"Лебеді" оформили комфортну перевагу ще до перерви – Рональд оформив дубль. Сандерленд лише на 77-й хвилині скоротив відставання, але на більше не спромігся. Щодо Русина, то українець отримав пристойні 7,1 бала від порталу Sofascore, але результативними діями за 72 хвилини на полі не відзначився.

Таким чином, Суонсі набрав 39 очок та піднявся на 17 місце, Сандерленд з 47 пунктами залишився десятим.

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