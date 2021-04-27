"Коли Русин прийшов до нас, я сказав йому, що він буде конкурувати з ймовірно найкращим бомбардиром ліги.

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Вже після першого матчу, коли він поїхав до Забже 21-м гравцем, він був розчарований тим, що не був у двадцятці. Я розмовляв з ним після повернення. Я не буду садити когось на трибуни лише тому, що прийшов Русин з київського Динамо. Відносини одразу були холодними.

Він відмовився грати за другу команду, і виникла проблема. Команда може це побачити. Ігор Левчук, який вже дуже досвідчений, повернувся після травми і хотів грати за другу команду, а Русин сказав, що не буде. З того часу він тренувався з дублем. Ми домовилися, що через два тижні сядемо і поговоримо з ним. Але ще поки не розмовляли.

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Я не відмовляюся від жодного гравця. Я пережив різні історії, мене не ображає реальність. Важливо, щоб гравець розумів ієрархію всередині клубу. Не може бути такого, щоби гравець вирішував, коли і з ким він буде грати. Жоден тренер собі цього не дозволить. Я також не знаю, чи хоче він тут залишитися. Можливо, він буде шукати інші варіанти. Не знаю, яким буде його майбутнє. Не ми маємо проблеми з Русином, а Русин має проблеми з нами", – цитує Міхневіча Legia.Net.

Нагадаємо, Назарій перебрався у Варшаву наприкінці зимового трансферного вікна, а орендна угода розрахована до грудня 2021-го. Українець ще не дебютував у Екстраклясі, але провів 30 хвилин за основу у програному матчі Кубка Польщі.

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