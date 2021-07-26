В соцсетях появились кадры, на которых 35-летняя легенда Манчестер Юнайтед отдыхает в клубе с неизвестной женщиной, и после спит на стуле, а рядом с ним фотографируются полуобнаженные девушки.

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Как сообщает The Sun, сам Руни настаивает, что его подставили. Адвокаты главного тренера Дерби Каунти уже подали жалобу в полицию в связи с скандальным эпизодом, мол, фото были сделаны без ведома и согласия Уэйна.

К слову, Руни уже более 10 лет находится в браке с Колин. Супруги воспитывают четырех сыновей.

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