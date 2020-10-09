Легенди Манчестер Юнайтед матимуть шанс знову стати зірками на Олд Траффорд.

"Я дуже хочу організувати поєдинок між Вейном Руні і Ріо Фердінандом на стадіоні Олд Траффорд в благодійних цілях.

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Вони обоє впевнені, ніби вміють боксувати", – заявив британський промоутер Едді Хірн у подкасті No Passion No Point.

Нагадаємо, Руні та Фердінанд пліч-о-пліч захищали кольори Манчестер Юнайтед у 2004-2014 роках. Вейн ще не завершив кар'єру гравця і виступає зараз за Дербі Каунті.

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