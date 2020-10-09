Легенды Манчестер Юнайтед получат шанс снова стать звездами на Олд Траффорд.

"Я хочу организовать поединок между Уэйном Руни и Рио Фердинандом на стадионе Олд Траффорд в благотворительных целях.

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Они оба уверены, что умеют боксировать", – заявил британский промоутер Эдди Хирн в подкасте No Passion No Point.

Напомним, Руни и Фердинанд бок о бок защищали цвета Манчестер Юнайтед в 2004-2014 годах. Уэйн еще не завершил карьеру игрока и выступает сейчас за Дерби Каунти.

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