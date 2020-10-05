"Джейдон Санчо – топ-футболіст, але мені здається дивним те, що він є головною ціллю МЮ. Навіщо платити близько 100 мільйонів фунтів за гравця, схожого на тих, хто вже є в команді?

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У МЮ є Маркус Рашфорд і Антоні Марсьяль, а як приїзд Санчо вплине на становище Мейсона Грінвуда, гравця майже такого ж віку, що виступає на тій же позиції?

Я б краще витратив 100 млн на підписання Харрі Кейна. Так, це буде дуже складно або навіть неможливо, але Юнайтед – команда, яка завжди повинна намагатися купити найкращих. Кейн – саме той, хто потрібен Сульшеру, як і Ерлінг Холанд, якого втратили минулого року. Справжня "дев'ятка".

Мало хто підходить під такий опис і грає на елітному рівні. Але шанси МЮ поборотися за титул з таким футболістом виросли б", – цитує Руні The Times.

Варто відзначити, вінгер Борусії Д Джейдон Санчо у сезоні 2019/20 провів 44 матчі, в яких відзначився 20 голами та 20 асистами. Кейн зіграв у минулому сезоні АПЛ 29 матчів (18 голів, два асисти).

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