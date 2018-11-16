Англія у прощальному матчі Руні розгромила США

Вейн Руні провів свій останній матч у футболці збірної Англії, а його команда в товариському матчі розгромила США (3:0).

Збірна Англії на Вемблі приймала господаря ЧС-2026 США. Поєдинок став останнім для легендарного нападника Вейна Руні в футболці "трьох левів". Сам "шрек" вийшов на поле на початку другого тайму вже за рахунку 2:0 на користь господарів.

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Форвард Борнмута Каллум Вілсон забив свій дебютний гол за національну команду, встановивши остаточний результат у зустрічі. 18 листопада підопічні Гарета Саутгейта на Вемблі зіграють проти Хорватії у вирішальному матчі Ліги націй.

Товариські матчі

Англія – США – 3:0

Голи: Лінгард, 26, Александр-Арнольд, 27, Вілсон, 77

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