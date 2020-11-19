"Я амбітний, звичайно, я хочу перейти в менеджмент. Робота з Дербі у моїх планах. Я не був би амбітною людиною, якби сів тут і сказав, що не хочу цю роботу.

Руні тренуватиме Дербі Каунті у найближчому матчі

Зараз у нас чотирьох є можливість очолювати цю команду, скільки б це не тривало. Це можливість для нас показати різні ідеї, які у нас є, і повернути команду в потрібне русло.

Це був дивний тиждень. Але я думаю, що зміни були необхідні. У нас не було чудової форми, і це можливість для мене подарувати нові ідеї та майже нову ідентичність команді", – цитує Руні Sky Sports.

Нагадаємо, Руні тренував команду після звільнення Філліпа Коку. До цього легендарний форвард виконував функції граючого тренера. До слова, Дербі Каунті наразі йде останнім у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

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