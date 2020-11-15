Форвард Дербі Каунті Вейн Руні розповів про свої функції після звільнення головного тренера Філліпа Коку.

"Головне зараз – стабілізувати клуб і почати підніматися в таблиці. Мене попросили стати частиною тренерського штабу на наступний матч. Ми з тренерами поговоримо з гравцями в понеділок.

Коку звільнений з посади головного тренера Дербі Каунті – команда на дні Чемпіоншипу

Мені шкода, що Філліп та його помічники покинули клуб. Хочу особисто подякувати йому за всю допомогу та зусилля на користь нашого клубу", – наводить слова Руні ESPN.

Нагадаємо, до цього легендарний форвард виконував функції граючого тренера. Імовірно, в найближчих матчах йому доведеться зосередитись суто на роботі наставника Дербі Каунті.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів