"Я амбициозный, конечно, я хочу перейти в менеджмент. Работа с Дерби в моих планах. Я не был бы амбициозным человеком, если бы сел здесь и сказал, что не хочу эту работу.

Руни будет тренировать Дерби Каунти в ближайшем матче

Сейчас у нас четырех есть возможность попробовать возглавить эту команду, сколько бы это не продолжалось. Это возможность для нас показать различные идеи, которые у нас есть, и вернуть эту команду в нужное русло.

Это была странная неделя. Но я думаю, что изменения были необходимы. У нас не было великолепной формы, и это возможность для меня подарить новые идеи и почти новую идентичность команде", – цитирует Руни Sky Sports.

Напомним, Руни тренировал команду после увольнения Филиппа Коку. До этого легендарный форвард выполнял функции играющего тренера. К слову, Дерби Каунти сейчас идет последним в турнирной таблице Чемпионшипа.

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