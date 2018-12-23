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Руні назвав запоруку успіху Сульшера та Манчестер Юнайтед

08:00 2 Читать на русском
Руні назвав запоруку успіху Сульшера та Манчестер Юнайтед
Вейн Руні / Reuters

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні пояснив, що відразу змінив Уле Гуннар Сульшер на чолі манкуніанського клубу.

"Гравці при Моурінью, відверто кажучи, виглядали скутими. Вони наділені здібностями, сьогодні ми це побачили.

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Навколо команди та тренера відбувалося багато речей, які не є хорошими. Уле дав їм свободу. Це фантастичний день для клубу. Манчестер Юнайтед – значна частина мого життя і мені ніколи не подобалося те, що відбувалося з клубом. Коли Уле отримав роботу, то я надіслав йому вітальне повідомлення.

Перше, що він повинен був зробити – дати хлопцям можливість насолоджуватися футболом. Кожен – від тренерського штабу до адміністратора – не насолоджувався. Ви бачите, що сьогодні і тренери, і гравці щасливі", – розповів Руні в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, що в суботу манкуніанці розгромили Кардіфф (5:1) завдяки голам Решфорда, Еррери, Марсьяля та Лінгарда (двічі).

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Кардіфф - Манчестер Юнайтед: Субота 22 грудня 2018

Кардіфф
Матч завершено
1 : 5
Манчестер Юнайтед
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Теги
Кардіфф - Манчестер Юнайтед Вейн Руні Вейн Руні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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