Руні назвав запоруку успіху Сульшера та Манчестер Юнайтед

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні пояснив, що відразу змінив Уле Гуннар Сульшер на чолі манкуніанського клубу.

"Гравці при Моурінью, відверто кажучи, виглядали скутими. Вони наділені здібностями, сьогодні ми це побачили.

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Навколо команди та тренера відбувалося багато речей, які не є хорошими. Уле дав їм свободу. Це фантастичний день для клубу. Манчестер Юнайтед – значна частина мого життя і мені ніколи не подобалося те, що відбувалося з клубом. Коли Уле отримав роботу, то я надіслав йому вітальне повідомлення.

Перше, що він повинен був зробити – дати хлопцям можливість насолоджуватися футболом. Кожен – від тренерського штабу до адміністратора – не насолоджувався. Ви бачите, що сьогодні і тренери, і гравці щасливі", – розповів Руні в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, що в суботу манкуніанці розгромили Кардіфф (5:1) завдяки голам Решфорда, Еррери, Марсьяля та Лінгарда (двічі).

Кардіфф – Манчестер Юнайтед – 1:5 – відео голів та огляд матчу